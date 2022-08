Seceta din acest an a afectat serios producția de miere. Plantele sunt atat de uscate, incat albinele nu mai au de unde culege nectarul, iar apicultorii le hranesc artificial pentru ca binefacatoarele insecte sa poata supraviețui. chinezeasca din acest an este va fi redusa la 12.000 – 13.000 de tone din cauza secetei, mult sub […] The post Mierea, pe lista alimentelor care vor suferi majorari de preț! Producția, puternic afectata de seceta first appeared on Ziarul National .