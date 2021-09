Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda va impune noi restrictii sanitare in lupta impotriva propagarii coronavirusului in capitala sa Helsinki, au anuntat joi autoritatile, dupa inregistrarea unei rate record de infectii zilnice in tara, relateaza AFP. Incepand cu 20 august, la Helsinki si in imprejurimi, evenimentele…

- Comerțul ilegal cu gaze fluorurate este, cel mai probabil, cea mai mare infracțiune de mediu de care nu a auzit nimeni. Potențialul impact asupra climei al acestui tip de comerț ar putea ajunge la echivalentul a 6,5 milioane de mașini care circula timp de un an. Comerțul ilegal cu gaze fluorurate Noul…

- Fostul președinte al Colegiului Medicilor din Romania, profesorul Vasile Astarastoae, refuza sa se vaccineze cu actualele variante ale vaccinurilor de pe piața. Reacția acestuia vine in contextul valului 4 al pandemiei care afecteaza deja țari din Europa și nu numai, chiar și unele state cu procente…

- AFV Beltrame Group, unul dintre cei mai mari producatori de bare din otel si oteluri speciale din Europa, investeste 300 milioane euro pentru a construi in Romania o fabrica eco-inteligenta de otel-beton si sarma laminata, unica in Europa, si are in vedere mai multe locatii. Beltrame Group detine…

- Prima editie a Targului de Cicloturism a debutat, vineri, pe Aleea de sub Tampa din Brasov, in prezenta ambasadorului Confederatiei Elvetiene la Bucuresti, Arthur Mattli, a consulilor onorifici ai Austriei, Frantei, Italiei si Poloniei la Brasov, precum si a presedintelui Federatiei Industriei Hoteliere…

- Vineri, 2 iulie, se va deschide un centru care va organiza cursuri sub licența Ecole hoteliere de Lausanne (EHL), cea mai prestigioasa instituție de invațamant in domeniul ospitalitații din lume. Evenimentul se va desfașura in Poiana Brașov. La manifestare vor participa ambasadorul Confederației Elvețiene…

- CARAS-SEVERIN – Domnul Rudolf Graf isi are inceputul in Resita si primele lectii de viata le-a deprins in familia sa, in deplin consens cu normele civilizate care caracterizeaza Banatul multietnic, multicultural si multiconfesional. Locul nasterii unui om, desi, in aparenta, este o intamplare, are o…