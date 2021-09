Stiri pe aceeasi tema

- Zilnic, apar din ora-n ora pe rețelele de socializare imagini ale ravagiilor provocate de taieri masive de lemn ce au loc in toate padurile din Romania, inclusiv in padurile primare, ultimele din Europa. Defrișari fara precedent in istoria țarii, de vreme ce nici macar sovieticii care au ocupat Romania…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) continua și in acest an programul național de eradicare a rabiei, care are mai multe componente și se realizeaza inclusiv prin supraveghere activa – vanatoare, recoltare și testare – dar și prin supraveghere pasiva – testarea in privința…

- “Regia Nationala a Padurilor – Romsilva organizeaza, incepand cu luna august, licitatiile pentru valorificarea masei lemnoase, pe picior sau lemn fasonat, doar printr-o platforma online, utilizata de Directia Silvica Suceava inca din luna mai a acestui an”, informeaza regia. La licitatiile organizate…

- Mierea de tei deja a fost recoltata, iar apicultorii se pregatesc de recoltarea mierii de floarea soarelui. Chiar daca anul acesta din cauza condițiilor meteorologice s-a strans roada cu circa doua saptamani mai tarziu, producatorii de miere spun ca sunt mulțumiți de cantitatea de

- Viperele de stepa au ieșit la lumina in Delta Dunarii. Experții le recomanda turiștilor sa respecte traseele care sunt aprobate și verificate. Riscul este foarte mare pentru ca viperele sunt active in aceasta perioada. Și pot ajunge in apropierea plajelor salbatice din sudul Rezervației, acolo unde…

- In Rusia, doar bauturile spumante produse in aceasta țara se mai pot numi șampanie, iar produsele de import devin ”vin spumant”. Vladimir Putin este cel care a promovat o controversata lege in acest sens, potrivit agențiilor de știri internaționale. Cum a fost de așteptat, locuitorii regiunii franceze…

- 1. Mierea este eficienta in tratarea durerilor de gat intrucat are proprietați antibacteriene, laptele cald cu miere poate fi o reteta buna. Mierea era de asemenea folosita pentru rani și arsuri, totodata regleaza nivelul colesterolului. 2. O gargara cu apa sarata, se presupune ca poate poate calma…

- „Grupul de inițiativa” liberal continua ofensiva pentru a pune mana pe padurile Obștii Nereju. Astfel, așa zisul grup, care nu are niciun temei legal, deoarece Obștea Nereju are o conducere statutar aleasa, a anunțat ca și in zilele de 2, 3 și 4 iulie vor fi organizate alegeri. Practic, ne aflam in…