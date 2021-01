Stiri pe aceeasi tema

- A doua transa importanta de vaccinuri anti-COVID, de 150.000 de doze, urmeaza sa vina miercuri in Romania, iar pe parcursul lunii ianuarie, tara noastra va primi 600.000 de vaccinuri, a anunțat dr. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare. Potrivit acestuia, vaccinarea generala…

- In data de 25 decembrie, in Romania a fost livrata prima transa de vaccinuri impotriva COVID19, compusa din 2 containere. Fiecare container a continut 5 cutii a cate 195 de flacoane multidoza/ cutie, adica 975 de doze de vaccin fiecare, in total 9750 de doze de vaccin. Asadar, numarul de doze de vaccin…

- Romania ar trebui sa primeasca, luni, a doua tranșa de vaccinuri Pfizer/BioNTech, dar compania producatoare nu le-a expediat inca, scrie Digi24.ro. Compania care trebuia sa aduca in țara, luni dimineața, a doua tranșa de vaccinuri a anunțat duminica seara, ca acestea nu au fost incarcate in aeronava…

- Seful Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea, dr. Valeriu Gheorghita, se declara bucuros ca vaccinul anti-Covid-19 a ajuns in Romania in condiții de siguranța. Citește și: Ludovic Orban scrie istorie in PNL: este al doilea PNL-ist care ocupa șefia Camerei Deputaților;…

- Vineri, la pranz, primele 10 mii de doze de vaccin anti-COVID-19 au intrat in Romania, pe la Vama Nadlac, de unde au fost preluate de șeful DSU, Raed Arafat și de șeful campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița. Vaccinurile vor fi depozitate la Institutul medico-militar Cantacuzino, de unde…

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID vor fi aduse in Romania vineri, pe cale terestra, prin Vama Nadlac 2 si vor ajunge la centrul principal de stocare - Institutul "Cantacuzino" din Bucuresti sambata dimineata, informeaza Grupul de Comunicare Strategica.

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a anunțat ca sunt șanse mari ca primele vaccinuri anti- COVID-19 sa fie administrate pacienților din Romania anul acesta, intre Craciun și Revelion. Vaccinarea poate incepe la o zi dupa ce tratamentul este livrat unitaților medicale.…