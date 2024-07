In urmatoarele luni, romanii vor putea circula pe autostrada de la Pitesti la Constanta. Turcii de la Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS au finalizat primele doua loturi din A0 intre A2 si DN6. In premiera va fi inaugurat primul nod rutier dintre doua autostrazi in sudul Bucurestiului – A0 se va intersecta cu A2 la Glina, iar transporturile rutiere dinspre Giurgiu sau Alexandria nu vor… Source