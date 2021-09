Miercuri va avea loc consacrarea altarului şi redeschiderea Catedralei „Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi Biserica Catolica o sarbatoreste in aceeasi zi pe Sfanta Fecioara Maria Indurerata. Cel care va prezida Liturghia de sfintire va fi PS Iosif Paulet, episcop de Iasi. La eveniment vor participa zece episcopi, aproximativ 200 de preoti din dieceza si din afara acesteia, oaspeti din strainatate, oficialitati locale. Totodata, vor fi prezenti membri ai Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, care a intermediat finantarea proiectului din partea Uniunii Europene, sponsori ai catedralei, arhitecti, ingineri, constructori, persoane care au contribuit la finalizarea lucrarilor. Episcopii care vor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

