Miercuri - ultima zi de depunere a candidaturilor pentru 10 posturi vacante de procuror-şef serviciu/birou la DNA Directia Nationala Anticoruptie deruleaza o procedura de ocupare a zece posturi vacante de procuror-sef serviciu si procuror-sef birou, miercuri fiind ultima zi de depunere a candidaturilor.



Potrivit unui anunt publicat pe site-ul DNA, in cadrul structurii centrale pot fi ocupate functiile de procuror-sef al Serviciului de cooperare internationala si programe, procuror-sef al Serviciului tehnic si procuror-sef al Serviciului informatiilor clasificate si de centralizare a datelor privind coruptia.



In ceea ce priveste structurile teritoriale, sunt vacante functiile de procuror-sef… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

