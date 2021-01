Stiri pe aceeasi tema

- A doua transa importanta de vaccinuri anti-COVID, de 150.000 de doze, urmeaza sa vina miercuri in Romania, urmand ca in toata luna ianuarie tara noastra sa primeasca 600.000 de vaccinuri, a anuntat, intr-o conferinta de presa, dr. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare. El…

- Comitetul National de coordonare a Activitatilor privind vaccinarea impotriva covid 19 a prezentat sugestii privind informarea din surse credibile cu privire la vaccinareRecent, in spatiul public, in special in mediul online, au inceput sa apara si sa se viralizeze informatii false, imprecise, inexacte…

- Romania va oferi țarii noastre un lot de 200 de mii de vaccin impotriva Covid-19. Acestea ar urma sa ajunga in cel mai scurt timp. Anunțul a fost facut de președintele Romaniei Klaus Iohannis, dupa intrevederea cu Maia Sandu.

- Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 a anuntat luni ca a fost deschisa pagina de internet unde romanii se pot programa pentru administrarea vaccinului impotriva COVID-19.

- A doua tranșa de vaccinuri anti-COVID urmeaza sa soseasca marți, 29 decembrie, in Romania. Este vorba despre 140.400 de doze de vaccin de la Pfizer BioNTech, care de aceasta data vor fi transportate pe cale aeriana, urmand sa ajunga pe aeroporturile din Otopeni, Timișoara și Cluj- Napoca.

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, din cadrul Guvernului, a transmis luni o informare privind prima tranșa de vaccinuri impotriva COVID-19 livrata Romaniei in data de 25 decembrie: In data de 25 decembrie, in Romania a fost livrata prima tranșa…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca Armata va fi implicata in vaccinarea populației in momentul in care vaccinul anti-Covid va ajunge in Romania. Nelu Tataru a spus ca strategia de vaccinare este in lucru. „In aceasta strategie de vaccinare, noi il avem in pregatire, lucram continuu, ca…

- Prima tranșa de vaccinuri Sars-Cov-2 ar trebui sa ajunga in Romania la sfarșitul lunii decembrie, iar in ianuarie va incepe vaccinarea, in primul rand pentru personalul medical, a anunțat ministrul Sanatați, Nelu Tataru, la videoconferința Profit Health Forum . Ministrul a precizat ca este vorba despre…