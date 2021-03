Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 08.03-12.03.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…

- O parte dintre locuitorii din Rusu Bargaului și Negrilești raman astazi, 26 februarie 2021, fara apa potabila pentru cateva ore – anunța Aquabis. Astazi, 26 februarie 2021, intre orele 11:00 – 16:00, se va sista PARȚIAL furnizarea apei potabile in localitatea Rusu Bargaului, pe str. Bisericii. In acest…

- Locuitorii de pe str. Victoriei, nr. 132 din Baia Mare raman fara apa miercuri, 17 februarie, in intervalul orar 10.00 – 14.00 din cauza unor lucrari de inlocuire branșament. Nu vor avea apa in același interval orar nici localnicii din Catalina, Coltau, Sacalașeni din cauza unor lucrari de reparații.…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in cursul zilei de vineri, 12 februarie, in municipiul Sacele, din județul Brașov. Astfel, curentul electric va fi interupt pe strada Ștefan Cel Mare nr. 9…

- Furnizarea apei potabile este intrerupta pe strada Unirii din Aiud, marți dimineața, din cauza unor lucrari la conducta de distribuție. Situația a fost anunțata de Primaria Municipiului Aiud, pe pagina de Facebook: ”In aceasta dimineața, SC Apa CTTA ne-a comunicat faptul ca, in vederea efectuarii lucrarilor…

- Apa CTTA Alba: De MIERCURI, furnizarea apei potabile va fi INTRERUPTA, in Cugir, din cauza unor lucrari la rețea. Perioada și strazile vizate SC APA CTTA SA, Sucursala Cugir, anunța ca in perioada 20.01.2021 – 19.02.2021, zilnic, intre orele 11.00 – 15.00, excepție facand sambata și duminica, se va…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in zilele de miercuri și joi, 16-17 decembrie, in doua localitați din județul Brașov. Astfel, astazi curentul electric va fi interupt in Tarlungeni, pe str.Zizinului…

Apa CTTA Alba: LUNI, furnizarea apei va fi INTRERUPTA din cauza unor lucrari la rețea, in Alba Iulia și Beldiu. Zonele vizate SC APA CTTA SA anunta ca in data de 14 noiembrie, datorita lucrarilor la rețelele de apa din municipiul Alba Iulia și localitatea Beldiu va fi intrerupta alimentarea...