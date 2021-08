Stiri pe aceeasi tema

Duminica seara, cutremur in Vrancea, in ziua de 08 August 2021 la ora 21:39:22 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, cu magnitudinea ml 2.3, la adancimea de 62km

Cutremur, sambata seara, in Buzau,potrivit INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP care TRANSMITE

Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs luni dimineata, la ora 03:09, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Este al doilea cel mai mare seism care a avut loc in aceasta luna, dupa cel produs pe 6 iulie, cu o…

Cutremur de 4.3 grade, in Buzau, in ziua de 06 Iulie 2021 la ora 14:20:00 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, la adancimea de 133km

Un cutremur s-a produs in ziua de 04 Iulie 2021, la ora 14:02:31 (ora locala a Romaniei), in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU, un cutremur cu magnitudinea ml 2.8

CUTREMUR, in aceasta dimineața,in VRANCEA, potrivit INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP

Un cutremur s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, la ora 05:25:34, ora locala a Romaniei, in ziua de 17 Iunie 2021, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 81km

Cutremur in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU, cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 126km, in ziua de 01 Iunie 2021, la ora 05:36:53 (ora locala a Romaniei) , potrivit INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP