Miercuri se stabilește când se oprește producția la Dacia din cauza coronavirusului Miercuri 18 martie, managementul și sindicatul Dacia vor avea o intalnire pe parcursul careia se va stabili cand se va opri producația la uzina de la Mioveni, adica fie joi 19 martie, fie duminica 20 martie. La aceeași ședința se va stabili și procentul din salariu cu care vor fi platiți angajații pe durata șomajului […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul auto francez Renault, proprietar al uzinei Dacia, a anuntat inchiderea fabricilor din Spania, din cauza declararii starii de urgența in aceasta țara, potrivit Reuters. "Grupul Renault a...

- ''Saturday Night Live''' (SNL) se adauga listei de emisiuni televizate care sisteaza productia din cauza pandemiei de coronavirus, a confirmat luni NBC, potrivit DPA. Emisiunea umoristica de succes, programata initial sa revina cu noi episoade din 28 martie, si-a sistat…

- Productia de autoturisme in Romania continua trendul ascendent. Februarie 2020, + 7,71% fata de februarie 2019. Productia de autoturisme in Romania, in luna februarie 2020, a ajuns la 48.038 de unitati, ceea ce reprezinta o crestere de +7.71% fata de februarie 2019, cand s-au fabricat 44.600 unitati.…

- Daca pune stop pana pe 3 aprilie, Consiliul Extraordinar Federal poate cere decalarea Campionatului European pentru a juca restantele din Serie A, recuperarea in ritm de doua zile sau inghetarea clasamentului fara a mai da titlul Presiunile facute de ministrul italian al Sportului si de presedintele…

- “Dupa cum se stie, 40% din productia globala de materie prima folosita în industria farmaceutica provine din China si India, iar 70% din productia de precursori ai materiilor prime provine din China. În zonele afectate de COVID-19 (provinciile Hubei si Zhejiang) se afla circa 100…

- Producatorul auto Fiat Chrysler a anuntat, vineri, ca a oprit temporar productia la uzina sa din Serbia, ca raspuns la epidemia de coronavirus din China, anunta Reuters, potrivit MEDIAFAX.Anunțul producatorului Fiat Chrysler de a suspenda temporar producția la uzina din Serbia este de acest…

- Nissan este prima companie auto din Japonia care anunța ca opreste temporar productia la fabrica din Kyushu, din cauza epidemiei cu coronavirus, a declarat luni producatorul auto japonez, citat de Reuters. Productia a 3.000 de vehicule va fi afectata, anunța MEDIAFAX.Nissan a anunțat ca va…

- Ford, Renault si Toyota se numara printre producatorii care si-au inchis fabricile din China din cauza coronavirusului. Cele trei companii au anuntat ca vor relua productia din China pe 10 februarie, scrie Automarket.ro .