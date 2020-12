Stiri pe aceeasi tema

- Prima sedinta formala a Guvernului Citu ar urma sa aiba loc saptamana viitoare. Prim-ministrul desemnat, Florin Citu, a declarat, in noaptea de marti spre miercuri, dupa validarea de catre PNL a listei ministrilor liberali, ca prioritara este derularea in cele mai bune conditii a campaniei de vaccinare…

- Decretul de desemnare a lui Florin Citu in calitate de candidat la functia de prim-ministru a fost publicat marti in Monitorul Oficial. Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Florin Citu sa formeze Guvernul dupa consultarile de la Palatul Cotroceni cu partidele si formatiunile politice…

- Florin Citu este premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis la finalul consultarilor de marți. El va incerca sa obtina votul Parlamentului in cel mai scurt timp astfel incat noul cabinet, sustinut de coalitia majoritara, sa isi inceapa treaba chiar de miercuri seara.

- Președintele Klaus Iohannis a anuntat ca dupa consultarile de la Palatul Cotroceni a decis sa il desemneze ca premier pe Florin Cițu. Klaus Iohannis a sus ca lucrurile s-au „cristalizat” și o coaliție formata din PNL, USR PLUS și UDMR a fost formalizata și a dovedit deja majoritatea in Parlamentul Romaniei.…

- Florin Cițu, desemnat pentru funcția de premier, este actualul ministru al Finanțelor Publice și senator liberal. El a mai fost desemnat o data pentru a forma Executivul, insa a renunțat cu cateva minute inainte de ședința in care Parlamentul trebuia sa ii dea votul de investitura, potrivit Mediafax.

- Premierul desemnat Florin Cițu a spus, duminica, dupa o noua runda de negocieri cu USR PLUS și UDMR, ca totul este pe ultima suta de metri, iar in curand noul Guvern se va instala la Palatul Victoria. "Sunt emoții, e o provocare foarte mare, așa cum a fost și in posiția de ministru al Finanțelor.…

- Președintele PNL le-a transmis viitorilor parteneri de coaliție ca varianta Florin Cițu-premier nu este batuta in cuie și ca una dintre variantele propuse este ca insuși Orban sa se intoarca la Palatul Victoria, iar așa Dan Barna ar putea primi șefia Camerei Deputaților.Ludovic Orban nu ar fi renunțat…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca urmeaza sa conduca prima ședința de Guvern, dar incepe cu stangul. Ședința era programata sa inceapa la ora 10.00, dar nici nu ”militaria” la Palatul Victoria nu se respecta termenul. Citește și: EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor alesi la alegerile…