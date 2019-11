Guvernul Ludovic Orban se va reuni miercuri, incepand cu ora 12,00, in prima sedinta, principalul subiect de pe ordinea de zi fiind ordonanta de urgenta privind restructurarea Executivului. Orban a declarat, luni, ca ordonanta de urgenta privind restructurarea Guvernului trebuie adoptata intr-un termen cat mai scurt. Totodata, el le-a cerut ministrilor Economiei si Muncii sa pregateasca un act normativ ca sa deblocheze situatia minerilor de la Paroseni si Uricani. Luni seara, dupa depunerea juramantului de investire in functie, noul Guvern a avut o reuniune informala la Palatul Victoria, in cadrul…