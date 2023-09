Miercuri, 20 septembrie 2023, in intervalul orar 0.00 si 24.00, calatorii nu vor putea cumpara bilete de tren online. Aplicatia va fi oprita pentru lucrari complexe de mentenanta. ”Pasagerii care au achizitionat bilete online pentru efectuarea calatoriei in data de 20.09.2023 vor putea calatori prezentand in tren, digital sau fizic, biletul format ‚pdf’ primit prin mail sau descarcat din aplicatie inainte de ora 0.00 a zilei de 20.09.2023. De asemenea, calatorii care au cumparate bilete online si care doresc modificarea/renuntarea calatoriei o pot face in afara acestui interval de intrerupere”,…