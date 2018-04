Stiri pe aceeasi tema

- Pianistul Horia Mihail pleaca din nou la drum intr-un turneu national extraordinar. In data de 11 aprilie, de la ora 19.00, ”Pianul calator” ediția a opta marcheaza 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia. Din repertoriul concertului ce va avea loc la Casa de Cultura a Sindicatelor fac parte o…

- Patimile lui Hristos prind viața printr-o reprezentație dramatica și in acest an, in Saptamana Mare, la Lugoj. Denumit sugestiv „Drumul Crucii”, evenimentul se desfasoara in fiecare an, in mai multe orase din Romania, incepand din 2005. La Lugoj, evenimentul va avea loc luni, 2 aprilie, de…

- Dupa ce a cantat pe cele mai mari scene ale lumii, soprana Teodora Gheorghiu se pregatește pentru primul ei turneu de recitaluri in Romania. Turneul se va desfașura in perioada 16-29 martie 2018 in șase orașe din țara. Celebra soprana va ajunge la Alba Iulia pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor…

- Doamnele și domnișoarele din Alba Iulia sunt invitate astazi, 9 martie, sa ia parte la un concert deosebit oferit de talentata violonista, Rebekka Hartmann. Evenimentul are loc incepand cu orele 19:00, iar intrarea se va face pe baza de invitații gratuite, ce pot fi ridicate de la Casa de Cultura a…

- Lunile februarie și martie aduc pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia patru evenimente. Este vorba despre spectacolul de teatru ”All inclusive” și trei concerte, cu Phoenix, Ștefan Hrușca și maestrul Tudor Gheorghe. Primul eveniment este pregatit pentru albaiulieni pe data de 16 februarie,…