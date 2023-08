Miercuri, joi, vineri, caniculă. Temperaturi peste 40 de grade Celsius Canicula revine treptat in toata țara: in Oltenia și Muntenia, temperatura va trece ușor de 40 de grade Celsius, ne avertizeaza meteorologii. Temperaturi de pana la 41 de grade Celsius, indicele de disconfort termic va atinge pragul critic de 80 de unitați, fenomene de instabilitate atmosferica, grindina și ploi abundente. Acesta este tabloul meteorologic pentru miercuri, joi și vineri, in țara noastra. Miercuri, temperaturile vor trece de 35 de grade Celsius in regiunile sudice. Joi, valul de caldura se extinde și disconfortul termic este din ce in ce mai accentuat. Vineri, canicula pune stapanire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

