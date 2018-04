Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 11 aprilie, in Biserica Ortodoxa, se face pomenirea Sfantului Ierarh Calinic. Acesta s-a nascut in București, pe 7 octombrie 1787. Azi e miercurea din Saptamana Luminata. Viața Sfantului...

- Sfanta Cuvioasa Parascheva este cinstita de Biserica Ortodoxa in fiecare an in data de 14 octombrie. In fiecare zi, un numar insemnat de credinciosi vin la Catedrala Mitropolitana din Iasi unde se inchina sfintelor sale moaste si se roaga pentru ei si pentru cei dragi.

- Medicii de familie funcționeaza in structuri independente și nu se incadreaza in marea categorie a bugetarilor. Acesta e și motivul pentru care ei nu primesc, de luna aceasta, salariile semnificativ mai mari, așa cum sunt prevazute in Anexa nr. II de la Legea salarizarii bugetarilor nr. 153/2017…

- Noutațile privind proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind asistența medicala in perioada 2018-2019 cuprinde o serie de noutati referitoare la cresterea accesului persoanelor asigurate la servicii si dispozitive medicale, la finantarea activitatii furnizorilor de servicii…

- Biserica Ortodoxa pomeneste in data de 24 februarie intaia si a doua aflare a Capului Sfantului Ioan Inaintemergatorul si Botezatorul Domnului. Tot in aceasta zi, crrestinii merg la biserica si impart pachete pentru cei trecuti in vesnicie.

- Principalele organizatii profesionale ale medicilor de familie din Capitala acuza Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului București (CASMB) ca vrea sa creasca nejustificat numarul medicilor de familie, pr...

- Casa de Sanatate a redactat un set de propuneri pentru rezolvarea nemulțumirilor, dupa ce a fost supusa in ultimele saptamani unui tir de critici din partea medicilor de familie, dar și din partea pacienților. Ramane de vazut daca aceste propuneri vor fi suficiente pentru a-i convinge pe medici. CNAS…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a transmis, miercuri, catre Ministerul Sanatații, un set de masuri prin care incearca debirocratizarea activitații din asistența medicala primara. Printre acestea se regasesc schimbari importante cu privire la tratamentele compensate și gratuite prescrise de medici…