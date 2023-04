Miercuri, elevii își reiau cursurile și vor avea cursuri până la sfârșitul anului școlar 2022-2023 Incepe cel de-al cincilea modul al anului scolar 2022 – 2023. Elevii revin, miercuri, la scoala si vor avea cursuri pana la finalul anului scolar 2022 – 2023. Acesta este ultimul dintre cele cinci module ale anului scolar, iar in unele unitati de invatamant la avea loc Programul ”Saptamana altfel” sau ”Saptamana verde”, informeaza news.ro. Elevii revin la cursuri dupa vacanta de Paste, ultima inaintea vacantei de vara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

