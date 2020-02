Stiri pe aceeasi tema

- "Romania este tinuta prizoniera. Parlametnari nascuti din pixul lui Dargnea captiv poporul roman. Pentru a asigura buna guvernare nu exista alta solutie decat a da libertatea romanilor de a alege un nou Parlament care sa poate sa ofere un guvern hotarat sa modernizeze Romania", a spus Ludovic Orban,…

- In temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) si ale art. 103 alin. (1) din Constitutia Romaniei, Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a invitat, la Palatul Cotroceni, presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului…

- Președintele Klaus Iohannis incepe astazi, de la ora 12.00, consultarile cu partidele parlamentare, fiind așteptat sa-l desemneze premier tot pe liberalul Ludovic Orban, in incercarea de a ajunge la alegerile anticipate. Iohannis a precizat insa ca, daca va constata in cadrul consultarilor ca nu exista…

- Consultarile vor avea loc joi, 6 februarie, dupa urmatorul program:Ora 12:00 - Partidul Național Liberal (PNL);Ora 12:45 – Partidul Social Democrat (PSD);Ora 13:30 – Uniunea Salvați Romania (USR);Ora 14:15 – Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR);Ora 15:00 – Partidul Mișcarea Populara (PMP);Ora…

- Consultarile vor avea loc joi, 6 februarie, dupa urmatorul program:Ora 12:00 - Partidul Național Liberal (PNL);Ora 12:45 – Partidul Social Democrat (PSD);Ora 13:30 – Uniunea Salvați Romania (USR);Ora 14:15 – Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR);Ora 15:00 – Partidul Mișcarea Populara (PMP);Ora…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, joi, consultari cu partidele parlamentare, pentru formarea unui nou Guvern, dupa demiterea Executivului Ludovic Orban, prin motiune de cenzura. Pe seara, presedintele este asteptat sa anunte numele premierului, care va trebui sa gaseasca sustinere in Parlament, pentru…

- Consultarile vor avea loc joi, 6 februarie, dupa urmatorul program:Ora 12:00 - Partidul Național Liberal (PNL);Ora 12:45 – Partidul Social Democrat (PSD);Ora 13:30 – Uniunea Salvați Romania (USR);Ora 14:15 – Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR);Ora 15:00 – Partidul Mișcarea Populara (PMP);Ora…

- In temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) si ale art. 103 alin. (1) din Constituția Romaniei, Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a invitat, la Palatul Cotroceni, președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului…