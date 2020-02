Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste miercuri in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se mai multe subiecte, printre care strategia parlamentarilor partidului la votul din plen pe investirea Guvernului Orban 2, organizarea Congresului social-democratilor si analiza raportului facut de presedintele…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste, miercuri, sedinta fiind convocata dupa desemnarea lui Ludovic Orban pentru functia de premier. Social-democratii vor decide strategia pe care o vor urma la votul pentru investirea Guvernului Orban II, programat in 24 februarie. Totodata, PSD va discuta…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca ar fi preferat ca raportul intocmit de presedintele interimar al Consiliului National, Ionut Vulpescu, sa fie discutat mai intai in interiorul partidului si apoi sa fie facut public. Vulpescu a facut public marti un raport…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a precizat luni, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național, ca europarlamentarii Claudiu Manda și Mihai Tudose vor conduce campaniile electorale ale partidului in 2020. "Am picat cu totii de acord ca pe 19 februarie sa stabilim data Congresului.…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste luni, printre subiectele de discutie fiind strategia pe care o vor urma social-democratii in ceea ce priveste investirea noului Guvern Orban, precum si stabilirea datei Congresului. PSD va decide in sedinta CExN ce strategie va adopta in Parlament in privinta…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara ca va sustine un proiect de modificare a statutului partidului care prevede ca din Comitetul Executiv National (CExN) al formatiunii sa faca parte de drept primarii de mari municipii si presedintii de consilii judetene, potrivit…