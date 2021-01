Stiri pe aceeasi tema

- Ploua și e lapovița in mai multe județe din Oltenia și Dobrogea, iar in Transilvania ninge și e ceața, duminica dimineața, astfel ca polițiștii rutieri le recomanda șoferilor mai multa prudența in trafic.

- Reprezentanții IPJ Alba au anunțat drumurile din județ pe care vor fi amplasate radarele pentru controlul vitezei. Polițiștii ii avertizeaza pe șoferi sa circule cu prudența, in condițiile in care pe anumite drumuri carosabilul poate fi umed sau inghețat. Amplasarea radarelor in data de 06 ianuarie…

- Inspectoratul Județean de Poliție Alba a anunțat locurile in care vor fi amplasate radarele, miercuri, 9 decembrie 2020. Totodata polițiștii rutieri recomanda atenție sporita la traficul in condiții meteo defavorabile. Amplasarea radarelor in data de 9 decembrie 2020 Drumul National 1- Alba Iulia –…

- Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba au anunțat pe ce drumuri din județ vor fi amplasate radarele, miercuri. Amplasarea radarelor in data de 25 noiembrie 2020 Drumul National 1- Alba Iulia – Santimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teius – Aiud – Inoc – limita cu judetul Cluj Drumul…

- Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba au anunțat pe ce drumuri din județ vor fi amplasate radarele, miercuri. Informația vine insa și cu recomandarea de a respecta regulile de circulație pe drumurile publice și regimul de viteza, pentru a evita producerea de accidente rutiere. Amplasarea…

- Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba au anunțat pe ce drumuri din județ vor fi amplasate radarele, miercuri. Informația vine insa și cu recomandarea de a respecta regulile de circulație pe drumurile publice și regimul de viteza, pentru a evita producerea de accidente rutiere. Amplasarea…

- Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba au anunțat pe ce drumuri din județ vor fi amplasate radarele, vineri. Informația vine insa și cu recomandarea de a respecta regulile de circulație pe drumurile publice și regimul de viteza, pentru a evita producerea de accidente rutiere. Amplasarea…

- Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba au anunțat pe ce drumuri din județ vor fi amplasate radarele, miercuri. Informația vine insa și cu recomandarea de a respecta regulile de circulație pe drumurile publice și regimul de viteza, pentru a evita producerea de accidente rutiere. Amplasarea…