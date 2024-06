Miercuri, 5 iunie, RESTRICȚII de CIRCULAȚIE în ANUMITE LOCALITĂȚI din VÂLCEA Restricții de circulație din data de 05.06.2024,in funcție de condițiile meteo: - Pe sectorul de drum DN 7 km 209+000 – km 211+000 pe raza localitațiilor Brezoi – Corbu se lucreaza la așternere covor asfaltic intre orele 08:00 – 18:00 . Circulația rutiera se desfașoara pe 1/2 din cale dirijata de piloți de circulație . - Pe sectorul de drum DN 7 km 237+000 – km 238+000 in extravilanul localitații Caineni se lucreaza la frezare parte carosabila intre orele 20:00 – 06:00. Circulația rutiera se desfașoara pe 1/2 din cale dirijata de piloți de circulație. - Pe sectorul de drum DN 67B km 49+000 – km… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

