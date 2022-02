Invazia Rusiei in Ucraina ar urma sa inceapa, miercuri dimineața, la ora locala 3 dimineața, dupa cum susține o sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror, deși Vladimir Putin a anunțat ca retrage trupe de la granița cu Ucraina. Șefii Kremlinului vor ordona un atac asupra Ucrainei la aceasta ora sau cel puțin așa cred agențiile americane de informații, potrivit Antena3. Conform acestor informații, atacul ar putea viza centrele militare și guvernamentale de comanda și control ale Kievului cu lovituri aeriene inainte ca tancurile sa treaca peste granița. In același timp, navele de razboi…