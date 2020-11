Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba au anunțat pe ce drumuri din județ vor fi amplasate radarele, miercuri. Informația vine insa și cu recomandarea de a respecta regulile de circulație pe drumurile publice și regimul de viteza, pentru a evita producerea de accidente rutiere. Amplasarea…

- Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba au anunțat pe ce drumuri din județ vor fi amplasate radarele, miercuri. Informația vine insa și cu recomandarea de a respecta regulile de circulație pe drumurile publice și regimul de viteza, pentru a evita producerea de accidente rutiere. Amplasarea…

- Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba au anunțat pe ce drumuri din județ vor fi amplasate radarele, vineri. Informația vine insa și cu recomandarea de a respecta regulile de circulație pe drumurile publice și regimul de viteza, pentru a evita producerea de accidente rutiere. Amplasarea…

- Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba au anunțat pe ce drumuri din județ vor fi amplasate radarele, miercuri. Informația vine insa și cu recomandarea de a respecta regulile de circulație pe drumurile publice și regimul de viteza, pentru a evita producerea de accidente rutiere. Amplasarea…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 28 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 146 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri, un numar de 12 au fost aribuite orașului Cugir. Localitațile din care provin cele 146 de noi cazuri: Abrud:…

- De la inceputul pandemiei și pana la data de 28 octombrie 2020, in județ, au fost depistate 4528 de cazuri de infectare (146 dintre acestea in ultimele 24 de ore), 1548 persoane vindecate și 133 de decese. Marti, in Alba, au fost prelucrate 775 de teste (424 la DSP si 351 la SJU). Numarul total de teste…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 23 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 137 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri, 13 au fost atribuite Municipiului Blaj și 1 caz comunelor Cergau, Jidvei, Mihalț și Valea Lunga. Localitațile…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 7 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 118 de cazuri de infectare cu COVID-19. Cele 118 de cazuri din județ, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin din urmatoarele localitați: Aiud – 20 Alba Iulia – 19 Blaj…