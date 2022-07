Miercuri, 13 iulie, va avea loc proba scrisa din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate in invațamantul preuniversitar, sesiunea 2022, informeaza Inspectoratul Școlar Județean. Proba va incepe la ora 9:00, in 3 de centre de concurs. Pentru susținerea acestei probe s-au inscris 929 candidați, repartizați in centrele de concurs dupa cum urmeaza: 296 […] The post Miercuri, 13 iulie, incep examenele pentru titularizarea pe post a cadrelor didactice. La proba scrisa s-au inscris 929 candidați first appeared on Suceava News Online .