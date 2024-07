Stiri pe aceeasi tema

- EvenimentIncep lucrarile de reparație a Podului Giurgiu-Ruse / Traficul rutier se va desfașura cu dificultate iulie 9, 2024 11:29 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca incepand de maine, 10 iulie, timp de 730 de zile, vor incepe lucrari de reparație a Podului…

- Centrul Infotrafic din IGPR informeaza ca, incepand de maine, 10 iulie, vor incepe lucrarile de reparație pe tronsonul bulgar al Podului Giurgiu-Ruse. Aceste lucrari se vor desfașura zilnic timp de 730 de zile, respectiv 2 ani, noteaza Știrile ProTV. Anunțul centrului Infotrafic din Inspectoratul General…

- Centrul Infotrafic din IGPR anunta ca, din 10 iulie, timp de 730 de zile, vor incepe lucrari de reparatie a Podului Giurgiu-Ruse, pe tronsonul bulgar, lucrari care se vor desfasura zilnic, 10-12 ore. „Incepand de maine, 10 iulie, timp de 730 de zile, vor incepe lucrari de reparatie a Podului…

- Lucrarile vor dura 2 ani Lucrarile pe partea bulgara a Podului Prieteniei (Giurgiu – Ruse) incep pe data de 10 iulie, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), preluata de Agerpres. Conform CNAIR, anuntul a fost facut de Agentia…

- In contextul lucrarilor la infrastructura rutiera de pe Valea Oltului ce au loc in perioada 8 iulie – 9 august 2024 pentru Autostrada Sibiu – Pitești, CFR Calatori va adapta capacitatea de transport feroviar de calatori pe tronsonul Ramnicu Valcea – Sibiu, in vederea preluarii cerințelor de trafic ale…

- Conform CNAIR, anuntul a fost facut, joi, de Agentia de Infrastructura Rutiera a Bulgariei (RIA), care pecizeaza ca lucrarile vor dura doi ani.Lucrarile se vor desfasura in timpul zilei, timp de 10-12 ore, in functie de specificul lor, si nu va exista o oprire totala a circulatiei, informeaza drumarii…

- Lucrarile de reconstrucție a podului peste riul Raut, situat pe drumul național R12 R8-Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960, inregistreaza un progres de circa 40 %, noteaza Noi.md. Stadiul actual de execuție include urmatoarele lucrari: construcția drumului de ocolire temporar, inclusiv și a podețului…

- Sambata, 18.05.2024, incepand cu ora 6:00, Confort Urban va executa lucrari de asfaltare a carosabilului pe bulevardul Mamaia, tronsonul cuprins intre strada Soveja si strada Ion Ratiu, pe sensul de mers dinspre Delfinariu spre centru. Sambata, 18.05.2024, incepand cu ora 6:00, Confort Urban va executa…