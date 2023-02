Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu legislația in vigoare, in data de 1 martie 2023, intervalul orar 10:00 – 11:00, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența va organiza și desfașura exercițiul de alarmare publica, denumit „Miercurea Alarmelor”, pentru verificarea funcționarii sirenelor pe intreg teritoriul național.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Dobrogea a transmis prin intermediul unui comunicat de presa ca, maaine, 1 martie, va avea loc exercitiul de alarmare publica "Miercurea Alarmelor". Astfel, sirenele vor suna in judetul Constanta in intervalul orar 10:00 11:00 si, pe aceasta cale, reprezentantii…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta va relua exercitiul de alarmare publica, denumit generic „Miercurea Alarmelor", pentru verificarea functionalitatiii sirenelor din tara. Astfel, alarmele se vor auzi, din nou, miercuri, 1 martie, inclusiv la Iasi. Acest lucru are loc in cadrul actiunilor…

- SIRENELE vor suna din nou la Botoșani. Raed Arafat anunța ca se reia exercițiul de alarmare publica „Miercurea Alarmelor” Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat ca sirenele vor suna din nou de pe blocurile din toata țara incepand de pe data de 1 martie. Secretarul de…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența va relua exercițiul de alarmare publica, denumit generic „Miercurea Alarmelor”, pentru verificarea funcționalitațiii sirenelor din țara. Astfel, alarmele se vor auzi, din nou, miercuri, 1 martie. Acest lucru are loc in cadrul actiunilor pregatite de…

- Miercuri, 1 martie 2023, in intervalul orar 10:00-11:00, in orașul Cugir, ca de altfel in toate localitațile, va avea loc antrenamentul/exercițiul de alarmare publica, denumit generic „MIERCUREA ALARMELOR”. Acțiunea este organizata de catre Inspectoratul General pentru Situații de Urgența in parteneriat…

- Saptamana aceasta, se vor reloca 6 sirene de alarmare publica din municipiul Constanta., transmite Primaria Municipiului Constanta prin intermediul unui comunicat oficial. Aceasta decizie de mutare a fost luata de inspectorii Biroului Aparare Civila, Sanatate si Securitate in Munca si Situatii de Urgenta…

- 6 sirene de alarmare publica din municipiul Constanta se vor reloca in perioada 16 19 ianuarie 2023.Aceasta decizie de mutare a fost luata de inspectorii Biroului Aparare Civila, Sanatate si Securitate in Munca si Situatii de Urgenta din cadrul Primariei Municipiului Constanta in urma efectarii unor…