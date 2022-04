Mielul – gustos, dar și util. Sau de ce e bine să mănânci această carne nu doar de Paște Se apropie una dintre cele mai stralucitoare sarbatori creștine, Paștele și aproape ca simțim aroma prajiturilor de Paște, dar mai ales a mielului prajit. Deși romanii au tradiții in prepararea acestei carni delicioase și sanatoase, ea este prezenta la masa noastra mai ales in zilele din preajma Invierii. De aceea, folosim ocazia pentru a va impartași cateva dintre numeroasele beneficii ale mielului. In primul rand, trebuie sa remarcam ca spre deosebire de alte carnuri roșii, mielul are semnificativ mai puține grasimi saturate, care regleaza nivelul de colesterol și normalizeaza ritmul cardiac.… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Floriile 2023 : Floriile Ortodoxe 2023 sunt in 11 aprile, iar Floriile Catolice 2023 in 4 aprilie. Duminica Floriilor – obiceiuri | albaiuliainfo.ro In Duminica Floriilor, romanii ortodocși sarbatoresc Intrarea Mantuitorului in Ierusalim, in ultima saptamana din viața Sa pamanteasca. Astfel, din aceasta…

- Aproape un milion si jumatate de romani romano-catolici si reformati sarbatoresc astazi Pastele. Oamenii s-au adunat aseara in biserici si catedrale, la slujba Invierii si au primit lumina sfanta, fara restrictii si limitari dupa doi ani de pandemie.

- Paștele se apropie cu pași repezi, iar daca nu știi ce bunatați sa pe pregateși celor apropiați, ei bine, aici ai cea mai buna rețeta de cozonac. Cozonacul trandafir este un desert pe cinste și cu siguranța vei vrea sa il prepari mai des. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a-l prepara!

- Concursul județean cu participare internaționala de creatie plastica ,,Lumina invierii prin ochi de copil!”, este un eveniment prilejuit de sosirea marii sarbatori crestine ,,Pastele”sau Invierea Domnului, care a avut loc, miercuri, 6 aprilie 2022 la Scoala Gimnaziala Maxenu- Structura G.P.N.Maxenu,…

- Stiați ca pentru orice preparat cu carne se poate gasi intotdeuna un inlocuitor? Va prezentam astazi o rețeta simpla de sarmale Yalanji, adica sarmale fara carne. Nu ai nevoie de multe ingrediente, iar gustul va fi la fel de bun.

- (P) Peste mai puțin de patru saptamani creștin-ortodocșii sarbatoresc Paștele, prilej de inalta traire spirituala, dar și de reintalnire cu cei dragi la tradiționalele mese de dupa sfarșitul Postului Mare.

- Cand incepe Postul Paștelui 2022 Catolic și Ortodox | albaiuliainfo.ro Sarbatoarea Invierii Domnului Iisus Hristos este una dintre cele mai importante sarbatori ale creștinatații, motiv pentru care credincioșii se pregatesc cu milostenie in fiecare an, pentru Postul Mare, dinaintea Invierii lui Mantuitorului.…