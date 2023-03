Mielul autohton, mai scump decât somonul scandinav Prețurile la miel au crescut cu cel puțin 30% fața de anul trecut din cauza scumpirii furajelor. Astfel, oierii spera sa obțina pentru mielul de Paști prețuri intre 20-25 lei/kg in viu, chiar și 27 lei/kg, iar la carcasa 40-45 lei/kg pentru a-și acoperi costurile din acest an. Și cum carnea fara os reprezinta cel mult jumatate din carcasa, atunci un kilogram ar ajunge la 100 de lei. Adica mai mult decat un kilogram de somon scandinav proaspat, care se vinde cu 90 de lei! Nicolai Tand, unul dintre cei mai buni și cunoscuți bucatari din Romania, a confirmat pentru Money.ro proporția de 50% a carnii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei Crescatorilor de Ovine Arad, Nicolae Cioranu, sustine ca pretul corect la carnea de miel in perioada Pastelui va fi intre 45 si 50 de lei, iar daca va fi sub aceste valori, atunci este o problema a fermierului. Nicolae Cioranu a declarat, joi, la Prima News, ca sunt multi oameni…

- Presedintele Asociatiei Crescatorilor de Ovine Arad, Nicolae Cioranu, sustine ca pretul corect la carnea de miel in perioada Pastelui va fi intre 45 si 50 de lei, iar daca va fi sub aceste valori, atunci este o problema a fermierului. Nicolae Cioranu a declarat, joi, la Prima News, ca sunt multi…

- Directorul executiv al Asociatiei Crescatorilor de Vaci “HolsteinRo”, Ionut Lupu, a afirmat ca fermierii vand litrul de lapte intre 2,1-2,5 lei, in timp ce in supermarket pretul litrului de lapte variaza intre 6,9 si 9,5 lei. El a precizat ca in Romania laptele este cu 30% mai scump la raft decat in…

- Presedintele Asociatiei Crescatorilor de Ovine Arad, Nicolae Cioranu, sustine ca pretul corect la carnea de miel in perioada Pastelui va fi intre 45 si 50 de lei, iar daca va fi sub aceste valori, atunci este o problema a fermierului. Nicolae Cioranu a declarat, joi, la Prima News, ca sunt multi oameni…

- Nicolae Cioranu a declarat, joi, la Prima News, ca sunt multi oameni care prefera sa ia mielul direct de la producator si nu din supermarket sau din piata. “Deja cumparatori de carne de miel spun ca se duc sa ia un miel, dar nu il mai iau din supermarket, nu mai ma duc sa il iau din piata, ma duc…

- Potrivit lui Nicolae Cioranu, președintele Asociației Crescatorilor de Ovine Arad, prețul corect al carnii de miel in perioada Paștelui ar trebui sa fie intre 45 și 50 de lei. El a adaugat ca daca prețul este mai mic decat aceste valori, atunci exista o problema la nivelul fermierului. Cioranu a subliniat,…

- Liderul pietei distribuitoare de carburanti, OMV Petrom, a marit pentru prima data in 2023 prețul carburanților dupa cea din noaptea Anului Nou, scumpind sambata atat benzina, cat si motorina cu 5 bani/l. Miscarea anuleaza ieftinirile operate in urma cu o saptamana, cand compania cu actionariat austriac…