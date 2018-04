Stiri pe aceeasi tema

- Mieii romanesti nu lipsesc nici in acest an de pe mesele strainilor, dar exporturile de miei din Bistrita-Nasaud, principalul exportator din Transilvania dinaintea Sarbatorilor Pascale, se mentin la un nivel scazut. Din Sibiu, peste 7.000 de miei ecologici au plecat la export.

- Daca ați luat salariul, atunci sa știți ca aveți pe ce sa-l cheltuiți inainte de Paști. In piețele din Timișoara este plin de miei, gata taiați, pregatiți de bagat in oala. Prețurile sunt... de sarbatoare.

- La nivelul județului Gorj vor funcționa anul acesta doar trei centre de sacrificare a mieilor. Anul trecut au existat patru astfel de centre, unul dintre acestea fiind deschis la Rovinari. Pentru ca anul acesta nu a mai fost solicitata autorizare pentru deschiderea centrului de sacrificare a mieilor…

- Chiar daca este mai ușoara și mai rapida rețeta de pasca fara aluat, de pe mesele Sarbatorilor Pascale nu ar trebui sa lipseasca rețeta de pasca tradiționala, așa cum e știuta din strabuni!

- CFR CLUJ-FCSB 2018. Preturile sunt accesibile, iar biletele se vand pe banda rulanta, existand un interes special din partea suporterilor, scre telekomsport.ro. 25 de lei la peluza, 50 de lei la tribuna a II-a si intre 40 si 120 de lei la tribuna l trebuie sa plateasca clujenii. Citeste si Gigi…

- In Botosani, kilogramul de carne se vinde cu 11 lei. Ionica Nechifor, cel mai cunoscut crescator de ovine din rasa Karakul din judet, spune ca in acest an mieii ajunsi la greutatea optima pentru vanzare sunt foarte putini, ceea ce justifica preturile care ajung si la 15 lei pe kilogram, aproape dublu…

- TRIST… S-au dus zilele in care auzeam pietarii cum strigau ca au cele mai frumoase si proaspete produse din toata piata. Acum, cei care isi castiga traiul din comercializarea legumelor si fructelor in pietele din Vaslui spun ca sunt la limita, atat din punct de vedere financiar, cat si moral. Acestia,…