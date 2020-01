Stiri pe aceeasi tema

- Nava care s-a scufundat in Potrul Midia, in urma cu aproape doua luni, va fi scoasa din apa, dupa ce Compania Naționala Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a semnat un contract in acest sens cu Grup Servicii Petroliere. Operațiunea a inceput sambata și va dura in jur de o luna. Valoarea contractului…

- Administrația Porturilor Maritime a semnat, marți, contractul cu firma care se va ocupa de scoaterea la mal a navei incarcate cu oi care s-a rasturnat in noiembrie in Portul Midia. Societatea are un termen de 35 de zile pentru efectuarea operațiunii, pentru care va incasa 4 milioane de euro, anunța…

- Atribuire cu succes pentru licitatia privind serviciile de dezesuare si ranfluare a navei "Queen Hindldquo; din Portul Midia si scoaterea si neutralizarea incarcaturii din interiorul navei.Din cele 9 firme invitate, doar trei au depus oferta. Licitatia a fost organizata de Compania Nationala Administrarea…

- Campanie impotriva exportului de animale vii dupa dezastrul de la Midia Foto: Sorin Cealera Unele organizatii pentru drepturile animalelor anunta ca vor lupta si anul viitor pentru interzicerea exportului cu animale vii. Ele atrag atentia ca, la mai bine de o luna de la accidentul din Portul Midia,…

- Nava straina care s-a rasturnat in Portul Midia Foto: Sorin Cealera Nava straina care s-a rasturnat în Portul Midia pe 24 noiembrie, având la bord aproape 15.000 de oi, nu a putut fi remorcata la mal nici pâna astazi. Dupa ce armatorul a ramas indiferent la solicitarile…

- O nava care transporta 16.500 de oi vii și care trebuia sa plecespre Arabia Saudita, a fost oprita de autoritațile romane din cauza unornereguli descoperite la bord, scrie Digi 24. Controalele legate de transportul animalelor vii din PortulMidia a fost intensificat in aceste zile, dupa accidentul in…

- Dupa patru zile de intervenții, salvatorii au reușit sa aduca la mal doar 207 oi care se aflau pe vasul rasturnat în Portul Midia. Nava eșuata în largul Portului Midia era încarcata cu aproximativ 14.000 de ovine în momentul tragediei. Autoritațile care intervin…

- Autoritațile au reluat, luni dimineața, operațiunile prin care incearca aducerea la mal a navei rasturnate in Portul Midia. Potrivit ISU Constanța, acțiunea de evacuare a celor aproximativ 14.000 de oi de pe vas este in stand-by. Reprezentanții ISU Constanța susțin ca forțele implicate incearca, luni…