Stiri pe aceeasi tema

- Actori, artiști, jurnaliști, designeri și personalitați marcante din Romania s-au unit pentru susținerea evenimentului „O lume mai frumoasa”, de joi, 17 iunie, și au donat obiecte personale, purtatoare de istorii, in vederea vanzarii prin licitație, pentru cauza caritabila a Hospice Casa Speranței.…

- Organizația județeana Alba a PSD are o noua conducere interimara, decisa de Consiliul Politic Național al partidului. Vechea echipa a partidului, in frunte cu Ioan Dirzu, nu se mai regasește pe lista. Anunțul legat de noua conducere a fost facut de Marcel Ciolacu. Noua conducere a partidului este…

- Saptamana filmului suedez de comedie incepe sambata si se desfasoara pana pe 12 iunie. Evenimentul, organizat de Bucharest Best Comedy Film impreuna cu Ambasada Suediei la Bucuresti, are loc pe canalul tv ComedyEst si poate fi vizionat si pe platforma Digi online, conform agerpres. Gala de deschidere…

- Un incident periculos s-a produs miercuri dimineața, 12 mai, in București, in stația de metrou 1 Mai. Potrivit echipajelor speciale de la Metrorex, a avut loc un scurtcircuit, dupa ce o bucata de tabla din tavan a cazut pe linia de metrou. Primele informații arata ca circulația a fost desfașurata cu…

- Matei Dima (BRomania), unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din Romania, ar fi primit o pedeapsa aspra dupa ce a incalcat legea. Sancțiunea pe care risca sa o primeasca dupa ce a fost prins beat și drogat la volan. BRomania risca o pedeapsa aspra dupa ce a incalcat legea Matei Dima, cunoscut sub numele…

- Matei Dima, constanteanul cunoscut ca si vloggerul BROmania, a explicat printr un story pe pagina sa de Instagram despre incidentul relatat in presa cum ca ar fi condus sub influenta substantelor psihoactive. "Nu m am urcat beat, drogat sau altceva la volan", spune raspicat Matei Dima."Voiam sa va multumesc…

- Polițiștii din cadrul Stațiunii Râșnov fac cercetari într-un dosar penal pentru conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Potrivit surselor antena3.ro, barbatul în cauza ar fi chiar Matei Dima, numit BRomania. …