Stiri pe aceeasi tema

- In același loc se va mai desfașura un eveniment: ”Fii voluntar #FaraPenali la Protestul de pe 10 august”. ”Ai motive solide sa protestezi impotriva abuzurilor și incompetenței clasei politice actuale, dar totodata vrei sa faci mai mult decat atat? Atunci participa activ la strangerea…

- Mii de oameni au semnat listele ”Fara Penali!” în parcul Central, în cortul amenajat în afara festivalului Untold. ”Record! De peste 7 ore doi tineri entuziaști ofera îmbrațișari gratuite "Fara Penali" la "Untold".…

- Parlamentarii USR vor merge timp de doua saptamani, intre 1 si 16 august, prin judetele in care initiativa "Fara Penali in functii publiceldquo; are nevoie de 20.000 de semnaturi, sustine deputatul USR de Constanta Cristian Stelian Ion. "Sambata, 4 august, strang impreuna cu colegii mei de la USR Constanta…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, a semnat initiațiva cetațeneasca "Fara Penali in Funcții Publice", susținuta de USR. Anunțul a fost facut pe pagina personala de socializare. Mai multi actori, cantareți, scriitori s-au implicat și au semnat aceasta campanie in ultima saptamana.„Vrem oameni cinstiți…

- Artisti consacrati ai scenei romanesti au demarat, miercuri, o campanie de strangere de semnaturi pentru initiativa civica "Fara penali in functii publice", initiativa ce vizeaza modificarea Constitutiei astfel incat titularii de condamnari penale definitive sa nu mai poata accede in functii si demnitati…

- „Fara penali in functiile publice” a fost lansata de partidul USR, care urmareste prin aceasta inițiativa modificarea Constitutiei Membrii opoziției doresc modificarea articolului 37 din Constitutie cel care reglementeaza dreptul de a fi ales, in sensul completarii cu un nou alineat, cel de-al treilea,…

- Cateva mii de persoane au manifestat in Piata Victoriei din Capitala, miercuri seara, fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor a modificarilor la Codul Penal. Protestul a fost anuntat pe Facebook de mai multe comunitati, printre care Coruptia Ucide.

- Mai multe mitinguri sunt anuntate, miercuri, in fata Casei Poporului, in contextul in care Camera Deputatilor si Senatul vor dezbate si vor vota, in plen reunit, motiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila. Cateva mii de persoane s-au strans, la aceasta ora, in Parcul Izvor, la protestul organizat…