- Polițiști din cadrul Secției 3 Craiova au reținut pentru 24 de ore un tanar de 25 de ani, din municipiu, banuit de comiterea infracțiunilor de furt calificat și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere. Polițiștii au fost sesizați, pe 5 august, de un barbat…

- Un barbat in virsta de 29 de ani a fost transportat la spitalul de urgența pentru ingrijiri medicale dupa ce, cu fața insingerata manifesta un comportament neadecvat și agresiv fața de cetațeni, injura și lovea cu pumnii in geamurile magazinelor și in automobilele parcate in preajma. Potrivit informațiilor,…

- Cu bautura nu faci casa buna! Un barbat nu mai are voie sa se apropie de mama lui. Asta dupa ce, baut fiind, a spart lucruri prin casa și a amenințat-o pe cea care i-a dat viața. Se inmulțesc cazurile de violența in familie, intre fii și mame. Polițiștii au intervenit ieri la un nou caz de violența…

- A intrat in curtea unor cunoscuți și le-a spart geamurile. Barbat din Aiud, reținut de polițiști pentru distrugere A intrat in curtea unor cunoscuți și le-a spart geamurile. Barbat din Aiud, reținut de polițiști pentru distrugere Politistii din Aiud au retinut un tanar care este cercetat pentru distrugere…

- Un tanar, de 36 de ani, din Novaci, a ajuns in arestul IPJ Gorj, dupa ce la finalul saptamanii trecute ar fi amenințat doua femei cu moartea. Polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați de catre o femeie de 32 de ani, din orașul Novaci, cu privire la faptul ca are un conflict cu concubinul…

- Polițiștii l-au depistat și reținut pe cel de-al doilea tanar din Blaj, cercetat pentru furt, distrugere, furt in scop de folosința și conducere fara permis, care se sustragea cercetarilor. In cursul zilei de azi, 21 mai 2021, impreuna cu tanarul de 22 de ani, reținut anterior, alaturi de care ar fi…

- Nicușor Dan a anunțat ca strazile vor fi deschise pentru pietoni de sambata, de la ora 11.00, pana duminica la ora 21.00. Axul central al locului de desfașurare este Bulevardul Kiseleff – Calea Victoriei. „E o invitație pentru bucureșteni de a ieși in aer liber, vrem sa dam posibilitatea autoritaților…