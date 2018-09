Stiri pe aceeasi tema

- La Liga, campionatul de fotbal din Spania, a stabilit un record istoric in transferuri pentru mercato de vara, cu 884 milioane euro investiti in jucatori, cu 59% mai mult decat in mercato precedent, conform unui raport al Football Transfer Review, citat de EFE. Real Madrid si Barcelona sunt cluburile…

- Campioana Romaniei se intareste pentru playoff-ul Europa League. Clujenii sunt pe punctul de a-si asigura serviciile a doua nume mari din fotbalul international. Atacantul Julio Baptista "Bestia (36 de ani)", si portarul Jesus Fernandez (30 de ani) sunt tot mai aproape de Gruia.

- Thibaut Courtois, 26 de ani, a fost desemnat cel mai bun portar al turneului Campionatului Mondial dupa ce Belgia a terminat pe locul 3. Presa din Spania anunța ca belgianul este una dintre țintele lui Real Madrid, iar Chelsea este dispusa sa renunțe la serviciile lui. Astfel Courtois ar putea ajunge…

- Real Madrid l-a pierdut pe Cristiano Ronaldo, ajuns la Juventus pentru 112 milioane de euro, dar nu se grabește sa gaseasca un inlocuitor. Deși presa din Spania a speculat principala ținta a Realului este brazilianul Neymar, clubul blanco anunța ca nu este interesat de atacantul de 26 de ani de la PSG.…

- Cristiano Ronaldo a parasit formația Real Madrid pentru a evolua în Serie A din Italia, la echipa Juventus.Conduerea clubului Real Madrid a anuntat oficial ca și-a dat acordul pentru plecarea lusitanului la Juventus Torino! "Real Madrid informeaza ca, avand in vedere…

- Cele mai importante publicatii de sport din Spania anunta la unison ca transferul lui Cristiano Ronaldo e rezolvat. Conform AS, Marca si Mundo Deportivo, Real Madrid si Juventus au ajuns la un consens, dupa sedinta la care au luat parte reprezentantii celor doua cluburi. Iar cum cele doua parti au ajuns…

- Actiunile clubului de fotbal Juventus Torino au inregistrat miercuri la bursa din Milano o crestere de 7,27%, datorita unui posibil transfer al atacantului portughez Cristiano Ronaldo de la Real Madrid, relateaza ag...

- Florentino Perez nu se lasa pana nu-si vede visul indeplinit: Neymar la Real Madrid. Chiar daca a fost liniste pe perioada Cupei Mondiale pe aceasta tema, starul brazilian continua sa fie dorit pe Santiago Bernabeu.