“Micul prinţ” vine într-o prezentare inedită la Jebel Sambata, de la ora 18.00, la Caminul Cultural din Jebel va fi pusa in scena o partitura inedita a “Micului print”. Spectacolul face parte din programul Jebel-Sat European de Tineret. Intr-o poveste emoționanta presarata cu personaje comice și situații inedite, toate acompaniate de muzica live, trei actori cu trei instrumente va vor purta pe toate ... The post “Micul print” vine intr-o prezentare inedita la Jebel appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

