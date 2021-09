Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, participa luni si marti, la intalnirea informala a ministrilor agriculturii din Uniunea Europeana, care se desfasoara in localitatea Kranj din Slovenia, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) pe pagina de Facebook. Subiectul principal…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, participa luni si marti, la intalnirea informala a ministrilor agriculturii din Uniunea Europeana, care se desfasoara in localitatea Kranj din Slovenia, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) pe pagina de Facebook. Subiectul principal al…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a realizat o situație a județelor in care legumicultorii au obținut cele mai mari subvenții pentru masurile de sprijin in vigoare pentru acest an in sectorul legumicol. In calculele MADR au intrat masuri de sprijin pentru care fermierii doar au depus…

- In tot județul au fost recenzante in total 117.337 de exploatati agricole individuale si cu personalitate juridica, procesul de colectare a datelor din teren fiind realizat in proportie de 100%. Pentru culegerea datelor de la exploatatiile agricole din judetul Iasi au actionat pe teren un numar de 661…

- Cele 22 de grupuri locale de pescarie durabila din Romania au consumat mare parte din banii alocati in exercitiul financiar 2014-2021, iar Fisheries Local Action Group (FLAG) Delta Dunarii, cel mai mare din Europa, poate fi considerat un model pentru celelalte entitati din tara si poate deveni interfata…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare a urcat cu aproximativ 66% in primul trimestru al anului curent, fața de intervalul corespunzator al anului precedent, pana la 755,34 milioane de euro, conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In primele…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare a crescut cu aproape 66% in primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2020, pana la 755,34 milioane de euro, potrivit datelor furnizate Agerpres de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In primele trei…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare a crescut cu aproape 66% in primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2020, pana la 755,34 milioane de euro, potrivit datelor furnizate la solicitarea AGERPRES de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).…