- Amazon va concedia peste 18.000 de angajati - un numar semnificativ mai mare decat cel planificat anterior - in cel mai recent semn ca se adanceste criza din domeniul tehnologiei, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Firmele financiare din Uniunea Europeana vor trebui sa demonstreze cat de rapid isi pot reveni dupa un atac cibernetic, in conditiile in care se bazeaza din ce in ce mai mult pe serviciile cheie oferite de gigantii din domeniul 'cloud computing', precum Amazon, Microsoft, Google si IBM, informeaza…

- Meta, compania mama a Facebook si Instagram, planuieste sa concedieze mii de angajati incepand din aceasta saptamana, potrivit Wall Street Journal (WSJ), in conditiile in care mai multe companii de tehnologie au concediat o parte din forta lor de munca ca raspuns la criza economica, relateaza AFP, informeaza…

- Compania olandeza Philips va incepe un plan de restructurare, a schimbat o parte din conducere și va reduce efectivele cu 4.000 de oameni, pentru a-și imbunatați situația financiara. Capitalizarea de piața a companiei a scazut cu 70% in ultimul an, din cauza unor aparate medicale respiratorii cu defecte…