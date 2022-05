Microsoft va lăsa dezvoltatorii să creeze widget-uri pentru Windows 11 Cu multi ani in urma, Windows avea suport pentru widget-uri. Insa, din cauza limitarilor impuse de Microsoft, acestea ofereau o functionalitate redusa si aveau un numar mic de utilizatori, cauza din care, in cele din urma, compania a si renuntat la ele. Insa, modul in care Google si Apple au abordat widget-urile a facut ca acestea sa devina mult mai utile si cautate de utilizatori, iar Microsoft vrea acum sa mai dea o sansa widget-urilor. Dupa ce a experimentat cu widget-uri proprii, precum un camp de cautare prin care putea fi cautat pe internet direct de pe desktop, Microsoft anunta acum ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

