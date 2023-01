Stiri pe aceeasi tema

- ChatGPT, un program bazat pe inteligenta artificiala (AI) si capabil sa redacteze texte cu raspunsuri la intrebari simple, s-a raspindit foarte repede in universul educational, determinindu-i pe profesori sa isi puna intrebari despre oportunitatea interzicerii sau utilizarii acestuia, informeaza duminica…

- Instituțiile importante au adaugat noi reguli care prevad ca utilizarea inteligenței artificiale reprezinta trișare, iar unii studenți au fost deja prinși folosind acest software. Insa un expert in inteligența artificiala a avertizat ca universitațile se afla intr-o „cursa a inarmarii” pe care nu o…

- Puneți o intrebare programului de inteligența artificiala, așa cum au facut-o milioane de oameni in ultimele saptamani, iar acesta va face tot posibilul sa va raspunda. De la lansarea sa in noiembrie anul trecut, ChatGPT a devenit un succes extraordinar. In esența, un chatbot imbunatațit, programul…

- Microsoft este in discuții pentru a investi 10 miliarde de dolari in OpenAI, compania deținatoare a software-ului de inteligența artificiala ChatGPT, ca parte a finanțarii care va duce la o evaluare a firmei de 29 de miliarde de dolari, relateaza publicația Semafor, ce citeaza persoane familiare cu…

- ​Microsoft este in discuții cu OpenAI pentru a investi 10 miliarde dolari in companie și pentru a integra chatbot-ul ChatGPT in produse precum Word, Outlook și Powerpoint, scrie Bloomberg. Microsoft a investit un miliard de dolari in OpenAI in 2019, iar ChatGPT este programul care a uimit multa lume…

- Sectorul tehnologic in 2023 ne rezerva multe lucruri noi, așa ca, haideți sa aflam care sunt acestea. Inteligența artificiala (AI) a devenit un jucator important in acest an, in timp ce bula de hype cu privire la metavers pare sa se fi spart. Intre timp, criptomonedele s-au prabușit pe fondul scandalurilor…

- Recent, OpenAI, startup-ul de inteligența artificiala fondat de miliardarul Elon Musk, a lansat programul ChatGPT, un „partener de conversație” capabil sa iți raspunda la tot felul de intrebari. Așa ca ne-am zis sa vedem și noi cum funcționeaza și am provocat chatbot-ul sa ne dea cateva idei de afaceri…

- Luna aceasta, Jeremy Howard, un cercetator in domeniul inteligenței artificiale, i-a prezentat fiicei sale de 7 ani un chatbot online numit ChatGPT, anunța dnyuz.com. Acesta fusese lansat cu cateva zile inainte de OpenAI, unul dintre cele mai ambițioase laboratoare de inteligența artificiala din…