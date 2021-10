Microsoft va închide LinkedIn în China şi o va înlocui cu o platformă restrânsă, care se va concentra doar pe locuri de muncă LinkedIn este singura platforma de socializare din SUA care este operationala in China, unde guvernul cere ca astfel de platforme sa respecte reguli si reglementari stricte. ”Ne confruntam cu un mediu operational semnificativ mai dificil si cu cerinte de complianta mai multe in China”, a afirmat LinkedIn pe o postare pe blog, adaugand ca nu a realizat acelasi succes al functiilor de socializare, de distribuire si informare pe care l-a atins la nivel global. LinkedIn a spus ca va inlocui serviciul din China, care restrictioneaza postarea anumitor continuturi din cauza reglementarilor, cu un portal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

