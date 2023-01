Microsoft va concedia 10.000 de angajați în următoarele două luni Dupa ce Amazon a anunțat ca va concedia 18.000 de angajați, a venit randul Microsoft sa renunțe la 10.000 de angajați proprii. Masura este vazuta ca fiind necesara in condițiile in care clienții sai de cloud computing reduc cheltuielile, iar Microsoft se pregatește de o potențiala recesiune. Concedierea anunțata este mult mai mare decat reducerile efectuate de Microsoft anul trecut și se adauga zecilor de mii de reduceri de locuri de munca din sectorul tehnologic, care a trecut de mult de creșterea neincetata din timpul pandemiei. Intr-o nota adresata angajaților, directorul executiv Satya Nadella… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

