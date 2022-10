Atacatorii au vizat, marti, o gama larga de sisteme, in decurs de o ora, a spus Microsoft, adaugand ca inca nu a reusit sa conecteze atacurile cu niciun grup cunoscut. In mod remarcabil, totusi, cercetatorii au descoperit ca atacurile au reflectat indeaproape atacurile anterioare ale unei echipe cibernetice care are legaturi cu guvernul rus, care a perturbat agentiile guvernamentale ucrainene. Ucraina a fost tinta a numeroase atacuri cibernetice din partea Rusiei, de la inceputul conflictului la sfarsitul lunii februarie, potrivit cercetatorilor occidentali in domeniul securitatii si inaltilor…