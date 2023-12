Microsoft spune că nu deţine vreo participaţie la OpenAI Microsoft a precizat ca nu detine vreo participatie la OpenAI, creatoarea chatbotului ChatGPT, in conditiile in care organismul de supraveghere a concurentei din Regatul Unit a deschis o investigatie preliminara privind investitia uriasa a Microsoft in aceasta companie, transmite Reuters. ”Desi detaliile acordului nostru raman confidentiale, este important sa retineti ca Microsoft nu detine nicio parte din OpenAI si ca are pur si simplu dreptul de a participa la distributiile profitului”, a declarat purtatorul de cuvant al companiei, Frank Shaw. Autoritatea pentru Concurenta si Piete (CMA) din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

