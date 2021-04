Microsoft și LinkedIn sprijină persoanele în căutarea unui loc de muncă bazat pe competențe De la debutul pandemiei, aproximativ 30 de milioane de oameni din intreaga lume au dobandit abilitați digitale. Astfel, Microsoft și LinkedIn lanseaza urmatoarea etapa a programului global de training, pentru a sprijini persoanele in cautarea unui loc de munca, angajatorii urmand sa treaca la o economie bazata pe competențe. Microsoft a sprijinit, in ultimul an, peste 30 de milioane de persoane, din 249 de țari, in procesul de dezvoltare a competențelor digitale, depașind obiectivul inițial al programului global de training, inițiat la finele lunii iunie 2020. Se angajeaza ca anul acesta sa ajute… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Numarul global al cazurilor noi raportate continua sa scada pentru a șasera saptamana consecutiva, cu 2,4 milioane de noi cazuri saptamana trecuta, o reducere de 11% fața de saptamana anterioara”, se arata intr-un mesaj al OMS, publicat pe site-ul instițuției . "Numarul de cazuri noi raportate la nivel…

- Jaguar Land Rover a anuntat miercuri si va reduce forta de munca cu 2.000 de angajati, la nivel global, la cateva zile dupa ce a informat ca brandul de lux Jaguar va deveni in totalitate electric pana in 2025, iar pana in 2030 vor fi lansate modele electrice pentru intreaga sa gama, transmite Reuters…

- ”In prezent are loc o evaluare completa a organizatiei Jaguar Land Rover. Anticipam o reducere neta a fortei de munca salarizate la nivel global de aproximativ 2.000 de persoane, in urmatorul an financiar”, arata un comunicat al companiei. Compania a adaugat ca evaluarea organizatiei nu are impact asupra…

- 4 total views Sunt vremuri grele pentru industria alimentara, iar in vremuri grele angajații duc greul. Pentru asta, directorul unei mari companii de conserve intra sub acoperire. Așadar, asta seara mulți o vor cunoaște pe Gerogiana Mutu, Brand Manager Raureni, care a spus „da” provocarii de a intra…

- Mercedes-Benz SUA cheama in service 1,29 milioane de vehicule din cauza unei defecțiuni la nivelul software-ului sau eCall, care ar putea sa nu ofere locația corecta a vehiculului catre persoanele care vor interveni in caz de urgența, a raportat Car and Driver. Problema vizeaza vehiculele vandute in…

- Medicover, prezenta in Romania prin rețeaua de clinici medicale Medicover, spitalele Medicover și Pelican și laboratoarele și centrele de recoltare Synevo, a inregistrat 2020 o creștere a veniturilor cu 18,2% comparativ cu anul 2019, pana la 997,8 milioane euro. Compania a avut venituri de 128 de milioane…

- Guvernul intenționeaza sa continue în urmatorii ani schemele de ajutor de stat în vigoare. Unele dintre ele urmeaza a fi modificate în acest sens, conform unui raport al Ministerului Finanțelor. Potrivit documentului, scheme de ajutor de stat care vor fi derulate în perioada…

- Actiunile societații de securitate cibernetica Safetech Innovations au intrat la tranzacționare pe piața AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București (BVB). Actiunile Safetech Innovations vor fi tranzactionate sub simbolul SAFE.Victor Gânsac,…