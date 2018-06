Microsoft si EY vor sa revolutioneze plata drepturilor de autor prin intermediul tehnologiei din spatele criptomonedei bitcoin

Stiri pe aceeasi tema

- Cotele de piata în Europa ale Google, Facebook, Microsoft si ale altor mari companii ar putea avea de suferit de pe urma votarii de catre Comisia pentru Afaceri Juridice din cadrul Parlamentului European a unor regulamente mai dure de protectie a dreptului de autor

- Patru din cinci ICO-uri (n.red: Initial Coin Offering – procedura prin care o companie strange capital prin lansarea unei monede digitale) care s-au desfasurat anul trecut, au fost clasificate drept „tepe” potrivit unui studiu realizat recent de Satis Group, o firma de consultanta din domeniul ICO-urilor,…

- Din 1 mai, Posta Moldovei va percepe o taxa de zece lei pentru ridicarea coletelor prin intermediul post terminalelor, serviciu care a fost gratuit pana acum. Plata va putea fi efectuata atat prin intermediul terminalului, cat si online, transmite IPN.

- Intre paginile ei gasești refugiu, raspunsuri, inspirație. In filele ei intalnești prieteni noi, eroi care au fost sau ar putea fi, gasești lumi noi, sau iți privești propria lume prin alți ochi, din perspective pe care tu nu ți le-ai fi putut imagina, dar acum le poți vedea atat de clar cu ochii minții.…

- Hotelul „Popasul Regelui” din județul Alba, situat in comuna Șugag pe DN 67 C – Transalpina, este prima unitate de cazare din Romania care accepta plata serviciilor prin intermediul criptomonedei Bitcoin. Bitcoin este un sistem de plata electronica descentralizat, independent de orice sistem bancar…

- Șase soldați americani care lucreaza la Baza Deveselu au fost amendați de polițiștii craioveni dupa ce, in noaptea de sambata spre duminica, ar fi petrecut intr-un club din centrul Craiovei, refuzand sa achite, la finalul distracției, nota de plata. Surse apropiate anchetei susțin ca grupul era format…

- Zhao Changpeng a dezvoltat cea mai mare casa de schimb valutar pentru criptomonede, ajungand la un profit de 200 de milioane de dolari si o avere personala de 2 miliarde de dolari, insa problemele actuale de pe piata criptomonedelor ar putea duce la prabusi afacerile industriei, relateaza Bloomberg.…

- Senatul a adoptat, miercuri, legea privitoare la plata eșalonata a drepturilor caștigate in instanța de cei din sistemul de Educație, ca urmare a taierilor de salarii din anul 2010. Astfel, in 2018 se va plati 5% din valoarea titlului executoriu, iar in 2019, 10%. In 2020 și 2021 se va plati cate 25%…