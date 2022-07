Microsoft se va ocupa de reclamele de pe Netflix In urma cu doua saptamani, The Wall Street Journal scria ca Google si Comcast sunt principalii candidati pentru a se ocupa de reclamele pe care Netflix vrea sa le afiseze intr-un viitor plan cu un abonament mai accesibil. Acum, Netflix a anuntat oficial ca de implementarea, gestionarea si vanzarea reclamelor se va ocupa Microsoft, demontand complet informatia vehiculata anterior de prestigioasa publicatie americana. Intelegerea este un pas important pentru ambele companii. Pe de o parte, Netflix este un pas mai aproape de viitorul plan cu reclame, care ar putea insemna redresarea sau, din contra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa decizia Curții Supreme de a abroga dreptul constituțional la avort, companiile le-au promis angajaților sprijin financiar, relateaza CNN . Avand in vedere interdicțiile ample de avort intr-un numar tot mai mare de state din SUA, mai multe companii importante ofera angajaților lor opțiunea de a…

- Intr-un an, cele cinci Big Techs, Facebook, Amazon, Apple, Netflix și Google, au consumat o cantitate de energie egala cu 49,7 milioane de megawați ora (MWh), mai mare decat Portugalia (48,4 milioane MWh) și Grecia (46,2 milioane MWh) si aproape ca Romania (50 de milioane MWh), potrivit Rador care citeaza…

- Parlamentarii din Danemarca au convenit ca serviciile globale de streaming TV precum Netflix, Amazon si Disney trebuie sa plateasca o taxa de 6% din veniturile obtinute in tara, pentru a sprijini productia TV locala, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet (Google) si Meta Platforms (Facebook) au crescut atat de mult in ultimii ani incat reprezinta 25% din valoarea S&P 500 in 2022. Indicele american este masurat in functie de valoarea de piata a companiilor, ceea ce inseamna ca gigantii se bucura de o influenta…

- Elvetienii au aprobat duminica propunerile ca serviciile globale de streaming TV, precum Netflix, Amazon si Disney, sa investeasca o parte din veniturile generate in Elvetia in productii locale de continut, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Elvetienii au aprobat duminica propunerile ca serviciile globale de streaming TV, precum Netflix, Amazon si Disney, sa investeasca o parte din veniturile generate in Elvetia in productii locale de continut, transmite Reuters preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Gigantii din domeniul tehnologiei, cum ar fi Google, Meta si Netflix, ar putea fi nevoiti sa suporte unele costuri ale retelei de telecomunicatii a Europei, a anuntat lui Margrethe Vestager, vicepresedinte executiv pentru o Europa pregatita pentru era digitala, in urma plangerilor operatorilor de…