Microsoft se alătură Apple în clubul companiilor cu o capitalizare bursieră de peste 2.000 miliarde dolari Actiunile Microsoft au urcat in timpul sedintei bursiere de marti cu 1,1%, capitalizarea sa depasind pentru scurt timp pragul de 2.000 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Ca punct de masura amintim ca PIB-ul Romaniei se ridica la aproximativ 245 miliarde dolari. Indicele Nasdaq al Bursei de la New York s-a apreciat cu 0,79% marti, ajungand la valoarea record de 14.253,27 puncte, pe fondul avansului actiunilor din domeniul tehnologiei, titlurile Apple, Facebook si Amazon inregistrand fiecare cresteri de peste 1%. Actiunile Microsoft se tranzactionau marti la 265,79 dolari, peste pragul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

