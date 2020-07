Microsoft repară o vulnerabilitate mai veche Gigantul american lanseaza un patch de Windows prin care este reparata o problema foarte veche si foarte grava de securitate. Sistemele de operare Windows primesc un foarte important update de securitate, care repara o vulnerabilitate in Serverul DNS prin care atacatorii puteau rula cod arbitrar si prelua controlul asupra intregii infrastructurii. Descoperita si raportata de Check Point, vulnerabilitatea permitea hackerilor sa faca tot ce vor in cadrul retelelor la care dobandeau astfel acces, de la interceptarea traficului si citirea email-urilor, la furtul datelor de logare… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

