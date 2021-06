Microsoft pregătește o expansiune fără precedent în China Microsoft va adauga patru noi centre de date în China, mizând pe faptul ca va fi cerere mare de servicii de cloud din partea companiilor, mai ales ca în China nivelul de digitalizare este scazut în rândul firmelor mici. Toate companiile occidentale care investesc în China trebuie sa se supuna legislației chineze și uneori sa faca o serie de compromisuri substanțiale.



Pâna în prima parte din 2022 Microsoft va avea alte patru noi centre de date în China, pe lânga cele șase care sunt operate împreuna cu partenerul local 21Vianet.



Cum… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cheia oricarei platforme de smartphone-uri este ecosistemul sau de aplicații. Acest lucru se datoreaza faptului ca fara aceste aplicații, la ce bun hardware-ul tau daca nu exista niciun software care sa poata profita de el, nu? Aceasta este problema cu telefoanele de la BlackBerry și Microsoft de pe…

- China a demarat un sir de achizitii record de porumb în acest an, iar unele nave trebuie sa astepte pâna la o luna pentru a intra în porturile din sudul Chinei din cauza traficului congestionat, transmite Bloomberg.Citește continuarea peDigi24.

- China a demarat un sir de achizitii record de porumb in acest an, iar unele nave trebuie sa astepte pana la o luna pentru a intra in porturile din sudul Chinei din cauza traficului congestionat, transmite Bloomberg. Cel putin doua nave incarcate cu porumb din SUA au asteptat din data de 16 martie pana…

- China a demarat un sir de achizitii record de porumb in acest an, iar unele nave trebuie sa astepte pana la o luna pentru a intra in porturile din sudul Chinei din cauza traficului congestionat, transmite Bloomberg.

- Uniunea Europeana vrea sa poata raspunde mai ferm la cresterea puterii economice a Chinei prin noi masuri care sa vizeze companiile straine sustinute de stat, transmite Bloomberg,potrivit Agerpres. Potrivit unui proiect de document consultat de Bloomberg, Comisia Europeana propune noi reguli in ideea…

- Guvernul discuta astazi in ședința proiectul de lege 5G, proiect care a aparut in prima forma in august anul trecut. In ciuda opoziției multor companii din mediul privat și a instituțiilor de profil, proiectul a ramas, in parțile esențiale, la fel ca in august. Ceea ce inseamna ca ar putea face mai…

- Economia mondiala se indreapta catre cel mai alert ritm de crestere din mai mult de o jumatate de secol in acest an, insa divergentele existente ar putea face dificila atingerea maximelor de dinaintea pandemiei in viitorul apropiat, scrie Bloomberg. Citește și: Florin Cițu: Comitet interministerial…

- Mi Mix Fold are un ecran de 8,01 inchi atunci cand este deschis. Cand este pliat, telefonul are ecran si pe spate. De asemenea, noul dispozitiv include primul cip pentru camera foto al Xiaomi, Surge C1. Alte functii importante ale Mi Mix Fold sunt patru boxe fabricate de Harman Kardon, procesor Qualcomm…